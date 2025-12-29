中国軍は29日、台湾の周辺で軍事演習を開始したと発表しました。中国軍が台湾周辺で大規模な軍事演習を公表するのはことし4月以来で、頼清徳政権やアメリカなどをけん制する狙いがあります。中国軍は29日から2日間にわたり、台湾を取り囲むかたちで軍事演習を行うと発表しました。中国軍は動画も公開し、海軍の艦船や戦闘機、爆撃機などが参加し制空権を掌握するための訓練などを行ったとしています。また、実弾を使った射撃訓練も