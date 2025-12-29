Photo: Shutterstock.com 今年もやりました。「失敗だった」と言っていますが、これはディスでも悪口でもありません。 むしろ多くの場合、失敗だったのは自分の見積もりでした。ちゃんと調べていれば。 もっとマメだったら。 習慣を変える覚悟があったなら。今年もギズモード周辺では、そんな“たられば”が静かに積み上がっています。 モノは優秀。効果もありそう