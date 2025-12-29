1.家族のそばから離れなくなる 同居猫が亡くなったあと、残された猫が急に甘えん坊になるケースがあります。普段は甘えるタイプではないのに膝に乗ってくるようになったり、ひとりで寝られず家族のベッドに入って来たり…。このような行動が見られたら、寂しさを感じているかもしれません。 猫は、もともと変化が苦手な動物です。たとえ、亡くなった猫と仲良くなかったとしても、家族の減少がストレスになる場合が