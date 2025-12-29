家の外に現れた子猫を寒くなる前に保護することに。家猫になるまでの様子が反響を呼んでいます。 動画の再生回数は12万回を超え「シャー言わなくて爪も切らせてくれていい子」「すぐ人馴れしてる！家猫になるために産まれてきた子だ」「よく生き延びてきたね！よかったねぇ」といったコメントが集まっています。 【動画：厳しい寒さが近づいてきた頃、『1匹の野良猫』が現れて…保護されると→感動の展開と『現在の様子』