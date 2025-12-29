「ミスFLASH2025」スペシャル賞を受賞した人気コスプレーヤー・鳥海かうが12月23日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。 【写真】最小限、隠れてなさすぎ、人気コスプレーヤーが思い切った！ ミスFLASH卒業を記念したグラビアは、自らの提案で全ての衣装を白色で統一。あえてシンプルな色合いの衣装が、鳥海の魅力を引き立てている。 自身のインスタグラムではオフショットも