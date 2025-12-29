ダメダメ勇者がひょんなことから日本のゲーム会社に送りこまれた結果、平日は毎日残業の社畜、休日は命がけの魔物退治というしんどすぎる兼業生活を送ることになったフルカラーマンガ「勇者で社畜の兼業ライフ」は2025年7月にコミックスがリリースしました。コミックスには全10話212ページの本編のほか、描き下ろしエピソード「勇者と鬼の社員旅行」が収録されています。そんなコミックス限定エピソードをGIGAZINEシークレットクラ