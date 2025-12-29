中国軍が発表した、３０日に行われる演習の区域。（北京＝新華社配信）【新華社南京12月29日】中国人民解放軍東部戦区は29日、一部の海空域で30日午前8時から午後6時まで重要軍事演習と実弾射撃を実施すると発表した。関係の船舶や飛行機に対し、演習期間中は指定された海空域に入らないよう注意喚起した。