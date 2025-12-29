7人組アイドルグループ、アップアップガールズ（2）（読み：カッコニキ）が29日、東京・台場のZeep Diver Cityでワンマンライブ「にきちゃん大勝負っ!! in Diver City(TOKYO)」を開催した。来年1月に配信リリース予定の新曲「終わりよければすべてよしじゃない」や「Be lonely together」「世界で一番かわいいアイドル」など全17曲を熱唱した。同グループはアップアップガールズ（仮）の妹分として、2017年（平29）8月にデビュー。