グラビアアイドル高橋凜（35）が29日までにインスタグラムを更新し、ビキニ水着写真を複数アップした。チョコレート色やピンク、白地ストライプのビキニ水着ショットを多数投稿。引き締まった腰回りや、美しい体のラインが印象的。「今年は例年よりみんなに会えるイベントがたくさんできた気がしてうれしかったな」「来年もみんなに楽しんでもらえる企画たくさん考えるね！」と今年を振り返り「好き放題、その時にしたいことをしま