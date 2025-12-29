フィギュアスケート女子で２０２２年北京冬季五輪中にドーピング問題が発覚し、４年間の資格停止処分を受けたカミラ・ワリエワ（１９＝ロシア）の今後について、注目が集まっている。ワリエワはスポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ）から下った４年間の資格停止期間が２５日で終了。北京五輪時は金メダル候補だった強豪の今後について、ロシアメディア「スポーツ」は「スポーツの世界に戻ろうとしている」と報じた。同メディアはワリ