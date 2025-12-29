素肌そのものがきれいに見えるベースメイクが注目される今、メイベリン ニューヨークの人気SPステイシリーズから嬉しいニュースが到着しました。軽やかな付け心地と崩れにくさを両立した「SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」が、洗練されたパッケージにリニューアルして登場します。ナチュラルなのにきちんと盛れる仕上がりで、毎日のメイクがもっと心地よく♡