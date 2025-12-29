街がクリスマスや新春の装飾で華やぎ、年明けの箱根駅伝への期待も高まるなか、この時期ならではの活気溢れるお土産選びが楽しくなる季節です。自分用のちょっとした贅沢にはもちろん、日頃お世話になっている方へ「ありがとう」の気持ちを込めて贈りたい、満足度の高い逸品を厳選しています。All About ニュース編集部では、2025年12月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「神奈川県のお土産（値段別）に関するアンケート」