言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、言葉のスケールがバラバラな面白いラインアップです。日常の風景を思い浮かべながら、空欄にぴったりハマる文字を探してみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□あげ□□ゅうまくの□□み□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：うち正解は「うち」でした。▼解説それぞれの言葉に「うち」を入れる