広西チワン族自治区南寧市で27日、「2025年第1回国際人型ロボット・ストリートダンス招待試合」が開催された。中国新聞網が伝えた。この大会は同自治区人民政府が主催する「AI賦能千行百業（AIによる全産業の活性化）スーパーリーグ」の重要なサブ大会の一つ。中国やマレーシア、ベトナムなどから計16チームが参加し、テクノロジーとアートが融合した「人型ロボットダンスバトル」が繰り広げられた。（提供/人民網日本語版・編集/K