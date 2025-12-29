中国映画の2026年春節（旧正月）に向けた年末年始の総興行収入が12月28日午前の時点で50億元（約1100億円）を突破し、同期間の興行収入としてはここ8年間の最高を記録しました。今年の旧正月映画の顕著な特徴は、幅広いジャンルと多様なテーマを網羅していることで、国内外の70本以上の作品が集中して公開され、作品数も近年では最高を記録しました。中国電影集団公司（中影集団）の傅若清董事長は取材に対し、「中国の国産映画が