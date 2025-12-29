バスケットボールの全国高校選手権（ウインターカップ）最終日は29日、東京体育館で男子決勝が行われ、福岡大大濠が東山（京都）を97―71で破って2大会連続5度目の優勝を飾った。同校の連覇は初で、全国の強豪が集う「U18トップリーグ」と合わせて2年連続2冠の快挙となった。◇◇◇今夏の日本代表候補合宿に招集された福岡大大濠の1年生・白谷柱誠ジャックは14得点15リバウンドの「ダブルダブル」をマークするな