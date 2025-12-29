［高校選手権・１回戦］金沢学院大附（石川）２−１ 日章学園（宮崎）／12月29日／駒沢陸上競技場「彼にとって人生を変えるゲームになるんじゃないかと思います」。金沢学院大附の北一真監督が口にしたように、日章学園との初戦でFW家邉凛太朗（３年）が見せたプレーはインパクト十分。選手権でのブレイクを期待させる働きぶりだった。予選全試合で得点を奪うなどエースとして活躍してきた家邉は卒業後、大阪学院大への進学が決