［高校選手権・１回戦］帝京長岡（新潟）５−０ 大社（島根）／12月29日／NACK５スタジアム大宮12月29日に開催された全国高校サッカー選手権大会の１回戦で、帝京長岡が大社と対戦。前半40分にMF樋口汐音のゴールで先制すると、後半も圧倒する。４分にMF水澤那月が追加点を挙げると、25分と33分にMF和食陽向がネットを揺らし、40＋１分には途中出場のMF内田昊がダメを押し弾。５−０で大勝した。試合内容も充実していた。スタ