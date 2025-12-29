「プロレス・スターダム」（２９日、両国国技館）元女子プロレスラーのタレント、愛川ゆず季（４２）が約２０人が出場したランブル戦に、シークレットとして電撃登場。会場は大きな驚きに包まれた。最後まで勝ち残ることはできなかった愛川だが、グラビア活動の共通点を持つ姫ゆりあにタイガースープレックスを敢行するなど、年齢を超越したキレのある動きを披露。試合後は「スターダム旗揚げ１５周年記念シリーズ」（来年１