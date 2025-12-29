タレントのフワちゃんが両国国技館で行われた「JR東海 推し旅 presents STARDOM DREAM QUEENDOM 2025」に登場し、再デビュー戦を行いました。 【写真を見る】【 フワちゃん 】プロレス再デビュー葉月選手に完敗も「大好きなプロレスを本業として向き合っていきたい」ベルトへの夢も語る2024年にSNS上で行った不適切な発言を理由に活動を自粛していたフワちゃんは、2025年11月に女子プロレス団体スターダムに入団したことを