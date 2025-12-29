目の前で切り分けられるマグロの柵を買い求める客＝２９日、横浜市保土ケ谷区の魚幸水産相鉄線天王町駅（横浜市保土ケ谷区）近くの洪福寺松原商店街には正月向けの食材や縁起物が並び、買い物客でにぎわっている。２９日も人気店に行列ができ、呼び込みの活気であふれた。この日、最大１５０人が並んだ魚幸水産の名物はマグロの量り売り。１日１２０本ほどを解体し、その場で柵に切り分けて値付けする。両手にはみ出すほどの本