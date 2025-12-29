12月29日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、ゲストに三菱地所株式会社DX推進部ユニットリーダーの篠原靖直氏を迎えて、力を入れているDXの取り組みについて詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「まずは企業プロフィールをご紹介いたします。三菱地所株式会社は1937年、三菱合資会社より分社独立し設立、100年以上に亘り、東京丸の内エリア一帯を“世