ドル円１５６．３５近辺、ユーロドルは１．１７６０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は156.35近辺、ユーロドルは1.1760近辺で推移している。いずれも本日のレンジ半ば付近で揉み合っている。欧州ではまだ本格的に参加者が戻ってきていない印象だ。 USD/JPY156.35EUR/USD1.1758