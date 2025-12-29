俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が29日、自身のXとインスタグラムを更新。「佐野アワード」を発表し、毛筆の腕前を披露した。【写真あり】達筆すぎる！M!LK佐野勇斗が佐野アワードを直筆で発表佐野は、公式Xで「佐野アワード 大賞は【紅白】に決定しました！結成11年目で夢だった舞台に立てたので選ばせていただきました」と発表。「来年も出られるように頑張ります！」とつづった。また、毛筆でしたため