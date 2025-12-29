こちらは、赤外線の波長で観測した全天マップ。NASA＝アメリカ航空宇宙局の「SPHEREx」宇宙望遠鏡が取得したデータを使って作成されました。NASAによると、中央を左右に横切っている明るい部分は、天の川に相当する領域。その上下に散在する光点は、大半が遠方の銀河です。【▲ NASAのSPHEREx宇宙望遠鏡が2025年5月〜12月にかけて取得した赤外線のデータを使って作成された全天マップ（Credit: NASA/JPL-Caltech）】赤外線は人間に