Silica Gelが、本日12月29日22時よりプレミア公開される『THE FIRST TAKE』に再登場。最新曲「BIG VOID」をパフォーマンスする。 （関連：【映像】Silica Gel、『THE FIRST TAKE』で最新曲「BIG VOID」披露） 同楽曲は、12月22日、23日に大阪と東京にて開催された初の日本単独ツアー『[Syn.THE.Size X] JAPAN Tour 2025』でも披露されたもの。〈Everyone into the void〉というフレーズを繰り返しながら、