湘南ベルマーレは29日、GK上福元直人(36)、GK永井建成(30)と2026シーズンの契約を更新したと発表した。今季J1リーグ戦では、上福元が20試合に出場。永井は出番がなかった。以下、両選手のクラブ発表コメント■上福元直人2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーさせていただきます。これから決して甘くない現実が待っていますが、謙虚さと熱い気持ちを胸に、湘南ベルマーレに関わる全ての人と力を合わせ必ず乗り越えていきます。