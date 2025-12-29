東京ヴェルディは29日、東京ヴェルディユースのMF今井健人(18)が2026シーズンからトップチームに昇格することを発表した。年代別の日本代表経験がある今井は、今季2種登録選手としてトップチームに在籍。クラブ公式サイトを通じ、「ヴェルディの一員として自分がヴェルディの歴史を作っていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」と挨拶した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文●MF今井健人(いま