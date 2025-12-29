横浜F・マリノスは29日、MF山根陸(22)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」および2026-27シーズンの契約に合意したと発表した。アカデミー出身の山根はプロ4年目の今季、J1リーグ戦29試合で1得点をマーク。また、ルヴァンカップ2試合、天皇杯1試合に出場した。