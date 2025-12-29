RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が26日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、イメチェンを明かした。仲田は複数の自撮りショットとともに「20センチ以上ばっさり切りました カラーは明るめオリーブベージュ」と報告。「どうですか〜?」とフォロワーに呼びかけた。コメント欄では「素敵です。似合ってます」「めっちゃ美女」「げきかわーーー」「短く切ったヘアスタイルも似合っていて、めっちゃ美しいく