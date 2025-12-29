【その他の画像・動画等を元記事で観る】 アニメ『DARK MOON-黒の月: 月の祭壇-』が、2026年1月からの放送を前にJapan Premiereを開催。ENHYPENとメインキャストが登壇した本イベントの、オフィシャルレポートが到着した。 ■豪華登壇者が集結し、放送を前に本作の魅力をたっぷり語る 『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-』は、ENHYPENのメンバーをキャラクター化した7人の少年たちを主人公に、名門学校デセリ