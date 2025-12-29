本日の日経平均株価は、円高を受け輸出株を中心に売りが優勢となり、前週末比223円安の5万0526円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は57社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、金価格などの上昇で非鉄株への買いが続いた住友金属鉱山 [東証Ｐ]など。そのほか、