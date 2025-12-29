大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第10節の試合が27日（土）から29日（月）にかけて行われた。 前節を終えた時点で10勝8敗の6位につけているPFUブルーキャッツ石川かほくは、令和7年度皇后杯 全日本バレーボール選手権大会（皇后杯）で優勝を果たした大阪マーヴェラスと対戦。GAME1はフルセットまでもつれ込む熱戦となったが、大阪MVが白星をあげた。しかし、GAME2はホームのPF