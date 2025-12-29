日本テレビ「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（後5・30）が29日生放送され、CUTIE STREETが「かわいいだけじゃだめですか？」を披露した。ステージの端で椅子に座る古澤里紗の1ショットで歌い出し。古澤が歌うパートは1ショットとなるカメラワークで、最後はメンバーが古澤の元に集まりポーズを決めた。グループは28日、メンバーの古澤がパフォーマンス中の転倒により左足首を剥離骨折したと