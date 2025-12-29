女子プロレス「スターダム」２９日の両国国技館大会で、人気ユーチューバーでタレントのフワちゃんが再デビュー。試合後は海外進出の野望も明かした。フワちゃんは昨年８月、タレントのやす子に対する不適切な内容をＸに投稿して謝罪し活動を休止。プロレスラーとして再スタートを切ることを決意して１１月にスターダムに入団すると、２０２３年４月横浜アリーナ大会以来となるリングに立った。師匠である葉月とのシングル戦