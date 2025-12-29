£Î£È£Ë¤Ï£²£¹Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë£´¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£á£å£ó£ð£á¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦£Î£É£Î£Ç£Î£É£Î£Ç¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö£á£å£ó£ð£á¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Î£á£å£ó£ð£á¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Î£É£Î£Ç£Î£É£Î£Ç¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢£Î£É£Î£Ç£Î£É£Î£Ç¤µ¤ó¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼£³¿Í¤Ç