筆者の話です。年末ぎりぎりの引っ越し作業を、私と弟が先走って始めたある日。気づけば、ご近所の「島らしい大集合」が起きていました──その理由とは。 待ちきれず始めた引っ越し 瀬戸内海の島で育った私。実家の新築引き渡しが12月の末に迫り、家族のそわそわは日に日に強くなっていきました。「早く新しい家に入りたい！」という気持ちが抑えられず、私と弟は、人手が必要なことを承知しながらも自分の荷物だけでもと、こ