◆「ＪＲ東海推し旅ｐｒｅｓｅｎｔｓＳＴＡＲＤＯＭＤＲＥＡＭＱＵＥＥＮＤＯＭ２０２５」▽フワちゃん再デビュー戦１５分１本勝負〇葉月―フワちゃん●（２９日、東京・両国国技館）タレントのフワちゃんが葉月とのシングル対決でプロレス再デビュー。敗れたものの女子プロレスラーとして新たな一歩を踏み出した。昨年、お笑いタレント・やす子にＳＮＳで不適切な投稿を行い、同年８月１１日に芸能活動を休止