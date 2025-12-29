昭和の爆笑王として知られた初代林家三平の妻で、東京大空襲を語り伝える活動がライフワークだったエッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ、本名・嘉代子＝かよこ）さんが２４日、老衰で死去した。９２歳だった。葬儀は近親者で営んだ。お別れの式を来年１月９日午前１１時、東京都台東区上野公園１４の５寛永寺輪王殿で開く。喪主は長男で落語家の林家正蔵（はやしや・しょうぞう）氏。東京の釣りざお職人の家に生まれ、