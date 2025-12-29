［高校選手権・１回戦］奈良育英（奈良）２（３PK２）２矢板中央（栃木）／12月29日／ゼットエーオリプリなんという幕切れか。あまりにも残酷な結末となってしまった。12月29日に行なわれた第104回全国高校サッカー選手権の１回戦で、過去８大会で３度ベスト４に進んでいる強豪の矢板中央が奈良育英と対戦。PK戦の末に敗れて、初戦敗退となった。劇的な展開だった。１−２のビハインドで突入した後半アディショナルタイム