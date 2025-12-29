1980年（昭55）に亡くなった初代林家三平さんの妻、海老名香葉子さんが老衰のため24日に死去したことが29日、分かった。92歳。海老名さんが堂守を務めていたねぎし三平堂の公式サイトで発表された。サイトに掲載された訃報によると、12月24日午後8時38分、老衰のため死去した。故人の遺言により、29日に家族葬を執り行った。来年1月9日に東京・東叡山寛永寺でお別れの式を行うという。初代三平さんの弟子で、林家一門最年長の漫談