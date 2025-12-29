『夫は不倫相手と妊活中３てんの逆襲編』（てん：原作、松本うち：漫画/KADOKAWA）【漫画】『夫は不倫相手と妊活中』を第1回から読む第31回【全32回】結婚、出産…幸せだったある日、夫の不倫相手から届いた突然のメッセージ。10歳年下の若い女が、なんと夫と子づくりをしていると宣戦布告してきた。愛する子供を守るため、このままじゃいられない！ 妻は思い悩んだ末に、クズ夫、そして不倫相手と戦うことを決意する――。順風