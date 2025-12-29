プロレスラーの大仁田厚（６８）が２９日放送の「超しらべてみたら街行く人から大物芸人まで…皆さんの年金額はいくら？禁断調査」（フジテレビ系）に出演し、自身の年金額を明かした。大仁田は１５歳でジャイアント馬場さんに弟子入り。下積み時代のお小遣いはジャイアント馬場さんから手渡しで、月３万円。入門から１年後にリングデビューし、１試合のファイトマネーは５０００円だった。その後、人気レスラーとなり全盛