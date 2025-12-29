「ryuchellもお空で喜んでるね」タレントのぺえが2023年に急逝したタレントryuchellさん(享年27)=沖縄県出身=の息子との写真を公開し反響を呼んでいる。「大切な人には大切な日に笑っててほしい毎年この瞬間を一緒に味わうことができてあたしは幸せですみんな元気にやってるよ」とインスタグラムにつづり、クリスマスの写真をアップ。ぺえに肩車をされたryuchellさんの息子がピースサインを送る姿がとらえられている。