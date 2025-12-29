BSフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜後10・00）の年末特番「徳さん掛布さんの年忘れ言いたい放題2025」が28日午後7時から2時間SPで放送され、“ミスタータイガース”掛布雅之氏（70）が“ミスター赤ヘル”山本浩二氏（79）から現役時代にかけられた言葉を語った。この日はこれまでゲスト出演したレジェンドたち47人の貴重なトークの中から番組スタッフとアシスタントの遠藤玲子アナウンサー（43）が厳選したものを「長嶋茂雄