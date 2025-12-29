２７日のフジテレビ「土曜プレミアム」は、木村拓哉主演で２０２１年に公開された映画「マスカレード・ナイト」が放送された。冒頭４分、突然の大物登場にネットが沸いた。訳ありそうな女性客・秋山（田中みな実）がホテルにチェックインし、部屋に入った途端、悲鳴をあげる。コンシェルジュの山岸（長澤まさみ）が駆けつけると、窓の外に男性が写った看板があるとのクレーム。この看板の男が、友情出演の明石家さんまだった。