平塚競輪場で１２月２９日、ガールズケイリンＧＰ「ガールズグランプリ２０２５」が１１Ｒで争われ、佐藤水菜（２７＝神奈川）が制し、年間グランプリスラムを達成した。生まれ育った湘南の地で年間グランプリスラムの大偉業を成し遂げた。「アップの前に『今日は先行したいな』と。今年最後だし納得いくレースをしようって」と心を決めると、打鐘４角で有言実行のスパート。「レース内容は本当に覚えていなくて…。がむしゃら