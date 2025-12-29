ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、兵庫県を拠点とする3人制プロバスケットボールチーム「EPIC」と2026年度スポンサー契約を締結したことを発表した。「ペットと年越し! 〜『月刊わんこ』に載りたいわん〜」○「バスケって17(いいな)」「17LIVE」では、日々多数のライバーが多岐にわたるジャンルでライブ配信を行っており、ライバーとリスナーの間やライバー同士、リスナー同士でのコミュニティが形成されている。コミュニテ