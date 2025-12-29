【モデルプレス＝2025/12/29】Prime Videoには、心温まる物語から涙なしでは観られない感動作まで、冬の夜長に浸りたい名作が多数。この冬、感情を揺さぶる「泣けるドラマ」5選を紹介する。【写真】泣けるアマプラ名作ドラマ5選◆感情を揺さぶる作品?「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」米倉涼子が主演を務める、国境を越えて遺体を遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士の物語。異国で亡くなった人々の“想い”と、残された家族