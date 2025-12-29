２０２５年の中央競馬を締めくくる第７０回有馬記念・Ｇ１（中山競馬場・芝２５００メートル）が２８日に行われ、競馬好きタレントたちの予想にも注目が集まった。果たして結果は…。ズバリ的中させたのは、ＪＲＡの元調教師を祖父に持つ櫻坂４６・武元唯衣だった。有馬記念当日のスポーツ報知一面で予想を披露。本命で３番人気のミュージアムマイルが１着。△を入れた１２番人気のコスモキュランダが２着。▲の２番人気ダノン